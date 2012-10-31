Опозиція вимагає повного перерахунку голосів в 132-му окрузі

Про це повідомив народний депутат Сергій Соболєв, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».

За його словами, відповідно до протоколів з «мокрими» печатками, в окрузі переміг кандидат від «Батьківщини» Аркадій Корнацький.

Натомість члени ОВК оголосили переможцем «регіонала» Віталія Травянка.

С.Соболєв зазначив, що всю попередню ніч народні депутати «Батьківщини» намагалися домогтися перерахунку голосів від окружної виборчої комісії.

«Однак провладні члени комісії відмовилися це зробити і ухвалили незаконне рішення про перемогу кандидата від Партії регіонів», - сказав С.Соболєв.

Він повідомив, що в ці хвилини народний депутат Роман Забзалюк прямує з виборчою документацією до Центральної виборчої комісії, яка свідчить про перемогу кандидата від «Батьківщини» А.Корнацького.

При цьому представником «Батьківщини» в ЦВК вже подано скаргу з вимогою провести повний перерахунок голосів, відповідно до протоколів з мокрими печатками.

Крім того, як відомо, за першими даними на сайті ЦВК після підрахунку 100% голосів, в цьому окрузі відрив А.Корнацького від В.Травянка склав 4 167 голосів. Через добу дані на сайті змінилися на користь кандидата від Партії регіонів.