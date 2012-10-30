Батьківщина: Голова ОВК змінив переможця виборів вже після підрахунку голосів

Про це УНІАН заявив народний депутат від "БЮТ-Батьківщини" Сергій Соболєв.

Він нагадав, що сьогодні зранку на сайті ЦВК за даними обробки 100% протоколів було підтверджено перемогу кандидата від опозиції Аркадія Корнацького з перевагою над його конкурентом у 4 тисячі голосів.

При цьому, за словами С.Соболєва, близько 18.00 голова окружної виборчої комісії зайшов до серверної кімнати, з якої передаються дані до ЦВК, і після цього переможець на цьому окрузі змінився. Зокрема, на сайті ЦВК з’явилась інформація, що перемагає кандидат від Партії регіонів Віталій Травянко.

За словами С.Соболєва, пізніше з’ясувалося, що жоден протокол, крім протоколу ОВК, не був виправлений, згодом було встановлено, що голоси іншого кандидата записали на користь саме кандидата від Партії регіонів.

«Коли захотіли зайти до ОВК, з’ясувалося, що приміщення заблоковане автоматниками. Я маю на увазі приміщення, де знаходиться серверна. Там знаходилися автоматники з націленими автоматами і нікого туди не пускають», - заявив С.Соболєв.

Крім того, він наголосив, що протокол ОВК був змінений без будь-яких рішень цієї окружної виборчої комісії.