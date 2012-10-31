Протистоянння Лисов-Терьохін суд розглядає у закритому режимі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Батьківщини”.

Як йдеться в повідомленні, офіційний спостерігач від І.Лисова звернувся до суду з вимогою здійснити перерахунок голосів на 28 дільницях. Він мотивує позов тим, що були розірвані пакети з бюлетенями.

Утім, пакети з бюлетенями були розірвані членами ОВК самовільно і вже після того, як було завершено підрахунок голосів і протоколи ДВК були прийняті ОВК в повному обсязі, наполягають у «Батьківщині».

Представники “Батьківщини” вимагали залучити їх до суду як третю особу, проте суд відмовив у цьому.

«Це було зроблено для того, щоб ніхто, крім учасників процесу, не зміг отримати інформацію про хід розгляду справи», - заявили в “Батьківщині”.

При цьому керівник Київського штабу ОО "Батьківщина" Юрій Одарченко припустив, що Окружний адмінсуд задовольнить позов І.Лисова.

«Швидше за все, суд винесе скандальне рішення про перерахунок результатів голосування. Ми можемо про це говорити, тому що переконані у спільній, незаконній грі суду на користь кандидата від влади» - заявив Ю.Одарченко.

На даний момент суд видалився до нарадчої кімнати, зазначивши що рішення суду буде протягом 2-х годин.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними ЦВК, після опрацювання 93,02% протоколів в окрузі №211, там перемагає Сергій Терьохін – 30,17% голосів. У кандидата віл Партії регіонів І.Лисова – 26,76%.