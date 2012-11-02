Голова конфліктної ОВК технічно відшив Кличка

00:51, 02 листопада 2012
Політика
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Кожен член комісії та всі ті, хто причетні до фальсифікацій результатів виборів, обов’язково за це відповідатимуть, заявляє Віталій Кличко.

Віталій Кличко відповідає на запитання журналістів у своєму виборчому штабі

Про це він сказав в окружній виборчій комісії 95-го округу в Ірпені, повідомляє прес-служба партії.

"Я звертаюся до членів комісії, я розумію, що ви втомилися, що на вас можуть тиснути. Але не припускайтеся великої помилки, не вдавайтеся до маніпуляцій з волевиявленням, бо за це передбачена кримінальна відповідальність", - сказав Кличко.

Лідер УДАРу приїхав увечері в четвер до ОВК №95, "оскільки в партії впевнені, що в цьому окрузі сьогодні відбуваються фальсифікації шляхом повернення  великої кількості протоколів для уточнення до ДВК, а звідти протоколи повертаються до окружної комісії вже з іншими цифрами".

Тому дані "неуточнених" протоколів з мокрими печатками різняться з даними в системі ЦВК, заявляють в УДАРі.

"Кількість голосів за "УДАР" та інші опозиційні партії у 95-му окрузі на сайті Центрвиборчкому зменшується, а за Партію регіонів та комуністів - збільшується. "УДАР" має такі факти і копії протоколів з мокрими печатками та копії вже скорегованих документів", - йдеться у повідомленні.

Чому так відбувається, голова ОВК 95 не зміг пояснити Кличку, зауваживши: "Залишайте скаргу, ми її розглянемо".

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"Таке сьогодні відбувається в багатьох округах - фальсифікації результатів виборів не лише мажоритарних кандидатів, а й за партійними списками. У нас крадуть голоси – і не тільки в партії "УДАР", а й у "Батьківщини" та "Свободи", - заявив Кличко.

"Ми скрізь відстоюємо результат волевиявлення за демократичні сили разом з колегами по опозиції", - цитує Українська правда.

Як відомо, раніше кандидат від УДАРу у 95 окрузі Олександр Юраков відкликав свої скарги і привітав представника Батьківщини Кутового з перемогою.

Натомість регіонал Мельник опинився на другому місці.

За даними екзит-полів, Мельник посідає лише третє місце в 95 окрузі. Тим не менш, окружна виборча комісія 95 округу продовжує затягувати обробку результатів виборів

Мельник заперечує, що його команда намагається фальсифікувати вибори.

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