Турчинов чекає, що Кличко виконає обіцянку в ірпінському окрузі

Про це сьогодні журналістам під час брифінгу повідомив керівник центрального виборчого штабу об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов.

Він повідомив, що вчора особисто розмовляв по телефону з В.Кличком з приводу ситуації в цьому окрузі, де перемагає кандидат від «Батьківщини» В’ячеслав Кутовий, однак кандидат від УДАРу Олександр Юраков та «регіонал» П.Мельник блокують підрахунок голосів.

О.Турчинов наголосив, що він попросив В.Кличка, аби члени комісій від його політичної сили не співпрацювали з владою. «Віталій мені особисто пообіцяв, що цього не буде. На жаль, я на сьогодні маю інформацію, що пан Юраков за підтримки місцевої влади подав близько 70 скарг. І відповідно зараз на базі цих скарг фальшується результат», - сказав О.Турчинов.