Янукович підписав закон про держпідтримку розвитку індустрії програмної продукції

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 24 травня 2012 року ухвалила Закон "Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції", але він був заветований Президентом.

16 жовтня ВР ухвалила цей закон із усіма пропозиціями Президента.

На цю тему: Янукович-син радий, що ВР підтримала ІТ-пропозиції Януковича-батька

Закон спрямований на формування сприятливих умов розвитку індустрії програмної продукції України для створення високопродуктивних робочих місць, залучення інвестицій, збільшення обсягів випуску високотехнологічної продукції, стимулювання наукомісткого експорту та імпортозаміщення, реалізацію науково-технічного потенціалу України.

Законом встановлено, що сфера його дії поширюється на суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції, визначеної згідно з Податковим кодексом України, та суспільні відносини, пов’язані з їх діяльністю.