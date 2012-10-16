Янукович-син радий, що ВР підтримала ІТ-пропозиції Януковича-батька

Про це йдеться у коментарі депутата, переданому УНІАН його прес-службою.

«Упевнений, ставка на IT дозволить Україні не наздоганяти розвинені держави Європи, а взяти курс на випередження. Це один із найбільш прогресивних секторів світової економіки і в України сьогодні з'явилися шанси поборотися за лідерство на міжнародній арені», - зазначив, зокрема, В.Янукович (молодший), коментуючи ухвалення Верховною Радою пропозицій Президента В.Януковича до закону, який визначає розвиток національного IT-сектора як один із ключових пріоритетів держави.

При цьому депутат В.Янукович обіцяє, що після завершення в Україні виборчої кампанії робота над створенням «максимально комфортних умов» для розвитку національної IT-індустрії буде продовжена. Серед перерахованих ним планів, зокрема, й пропозиція звільнити від ПДВ не тільки готовий продукт, але і всі етапи його розробки та супроводу.

«Буквально вчора Рада з конкурентоспроможності індустрії ІКТ України підписала з Податковою службою України меморандум про співпрацю, так що порозуміння у цьому питанні практично досягнуто», - коментує В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 жовтня, Верховна Рада ухвалила Закон "Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції", врахувавши всі пропозиції Президента України. За дане рішення проголосував 261 із 347 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.