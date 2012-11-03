Член ОВК у Первомайську намагався втекти із засідання

Як передає кореспондент УНІАН, наразі присутні четверо членів ОВК.

Перед тим троє членів комісії Дмитро Шевченко, Світлана Козак і Володимир Сарнавський проголосували за відкриття роботи ОВК. При цьому вони підкреслили, що вчорашнє засідання не було закрите через штурм приміщення комісії спецпідрозділом «Беркут».

Зараз члени ОВК телефонують колегам з метою зібрати кворум. Вони мають намір дочекатися протоколів голосування з Миколаївського окружного адміністративного суду.

Тим часом, один зі присутніх членів ОВК В.Сарнавський намагався таємно залишити приміщення, переписавши заздалегідь номери телефонів членів ОВК. Вибігши на вулицю без верхнього одягу, його зупинили на вулиці прихильники опозиції.

Як повідомляв УНІАН, голова ОВК №132 Василь Микитюк привіз в Центрвиборчком протокол про результати виборів в окрузі. Документація знаходиться в коробці з печаткою Миколаївського окружного адміністративного суду.

Зараз робоча група ЦВК приймає від цієї комісії протоколи дільничних виборчих комісій округу.

Після цього протокол окружної виборчої комісії буде оголошено на засіданні ЦВК.

В той же час, як повідомили представники ОВК №132, які здають документи в Центрвиборчком, голові комісії В.Микитюку вже в приміщенні ЦВК стало зле і йому надали необхідну медичну допомогу.