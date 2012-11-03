Голова Первомайської ОВК привіз до Центрвиборчкому протокол з результатами

Як передає кореспондент УНІАН, документація з одномандатного виборчого округу № 132 знаходиться у коробці з печаткою Миколаївського окружного адміністративного суду.

Зараз робоча група ЦВК приймає від цієї комісії протоколи дільничних виборчих комісій округу.

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Після цього протокол окружної виборчої комісії оголошуватиметься на засіданні ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаївській області суд ухвалив рішення витребувати в ОВК № 132 оригінали протоколів або їхні копії для розгляду в суді під час слухання позову кандидата Анатолія Пешехонова, який заявив про «зникнення», за підсумками підрахунку, 40 голосів виборців, відданих за його кандидатуру.

У Первомайській виконавчій службі ухвалили рішення везти до суду оригінали. Представники опозиції заявили, що таким чином суд втручається у виборчий процес. Виник конфлікт, під час якого минулої ночі силовим діями бійці «Беркута» і судові виконавці намагалися доставити протоколи до суду.

Народний депутат Геннадій Москаль, який прибув до Первомайська, забрав винесені з ОВК № 132 протоколи і повернув їх у будівлю міськвиконкому, де працює комісія.

2 листопада ОВК звернулася до суду з клопотанням про відміну постанови про витребування протоколів для розгляду їх у залі суду. Миколаївський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про перерахунок голосів в окрузі №132 у залі суду.

Сьогодні, 3 листопада, о 6.00 Миколаївський окружний адмінсуд відхилив позов про визнання незаконним протоколу про результати голосування в 132-му окрузі.

Г.Москаль сьогодні, 3 листопада, заявив, що працівники міліції і судові виконавці підмінили оригінали виборчих протоколів Первомайської ОВК № 132 під час їхнього транспортування до Окружного адміністративного суду Миколаїва.

Як повідомив начальник Головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник, прокуратура дасть оцінку законності дій членів виборчкомів і міліції в окружній комісії № 132. За словами В.Фаринника, у зв'язку з подіями, що відбулися в Первомайську, порушено дві кримінальних справи за фактами, пов'язаними з порушеннями правопорядку. "Це необхідно розслідувати. Можливо, надалі буде порушено справу і прокуратурою", - додав він.

За попередніми даними на сайті ЦВК після підрахунку 100% голосів, в окрузі №132 перемагав опозиційний кандидат Аркадій Корнацький. За добу дані на сайті змінилися на користь кандидата від Партії регіонів Віталія Трав’янка.