Москаль заявляє, що у Первомайську - знову сутички

Про це Г.Москаль, який перебуває на місці події, повідомив УНІАН телефоном.

Під час розмови з народним депутатом через телефон було чути гомін, гвалт та нецензурну лексику.

У свою чергу співробітник УЗГ МВС України Іван Бабаєв, який також перебуває у приміщенні, де працює ОВК № 132, спростував інформацію окремих ЗМІ про те, що до міста підтягують БТР та підрозділи бійців внутрішніх військ МВС України.

«Наразі у мене такої інформації немає», - сказав він.

Як повідомили УНІАН у прес-служба ВО “Батьківщина”, бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» «разом із якимось штурмовим підрозділом увірвалися в приміщення ОВК № 132 у Первомайську та викрав усі протоколи з ДВК. Приміщення міськради розгромлено».

Як повідомляв УНІАН, кандидат у депутати, самовисуванець Анатолій Пєшехонов, який посів, за попередніми даними, передостаннє місце за результатами голосування в окрузі №132, звернувся до Миколаївського окружного адміністративного суду з позовом на дії ОВК, заявивши про «зникнення», за підсумками підрахунку, 40 голосів виборців, відданих за його кандидатуру (спочатку за даними ЦВК у А.Пєшехонова був результат 1147 голосів, потім цифра змінилася на 1107).

Суд ухвалив рішення витребувати у ОВК № 132 оригінали протоколів або їх копії для розгляду в суді під час розгляду позову А.Пєшехонова.

У Первомайській виконавчій службі ухвалили рішення везти до суду оригінали. Представники опозиції заявили, що таким чином суд втручається у виборчий процес. Виник конфлікт, під час якого минулої ночі силовим шляхом бійці «Беркута» і судові виконавці намагалися доставити протоколи до суду.

Сьогодні ОВК №132 звернулася до суду з клопотанням про скасування постанови про витребування протоколів для розгляду їх в залі суду.

Також сьогодні Миколаївський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про перерахунок голосів по округу №132 у залі суду.

За попередніми даними на сайті ЦВК після підрахунку 100% голосів, в окрузі №132 перемагав опозиційний кандидат Аркадій Корнацький. За добу дані на сайті змінилися на користь кандидата від Партії регіонів Віталія Травянко.