Тюремники категоричні: Лікування Тимошенко за кордоном неможливе

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею заявив журналістам заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Андрій Лапинський, коментуючи пропозицію німецьких лікарів продовжити лікування екс-прем’єра або за кордоном, або під домашнім арештом.

«Жодним законодавчим актом України, жодною міжнародною конвенцією, до якої приєдналася Україна, не передбачене тимчасове передавання своїх громадян, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі за вироком суду України для якого-небудь лікування або обстеження за межі нашої держави. Враховуючи, що у Тимошенко українське громадянство, і те, що вона засуджена українським судом, вирок якого повинен бути виконаний на території України, на теперішній час її лікування і обстеження за кордоном не можливе», - сказав А.Лапинський.

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Він також наголосив, що чинним законодавством не передбачене лікування ув’язнених під домашнім арештом. А.Лапинський підкреслив, що перебування ув’язнених під домашнім арештом також не передбачене новим кримінально-процесуальним кодексом, який вступить в силу 19 листопада.

«У кримінальному кодексі України строго визначені 12 видів кримінальних покарань. Домашнього арешту там немає. Домашній арешт передбачений в новому кримінально-процесуальному кодексі, який вступає в силу 19 листопада поточного року. Але цей домашній арешт може бути застосований до осіб, які перебувають під слідством. Юлія Володимирівна вже засуджена», - сказав А.Лапинський.