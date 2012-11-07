Тимошенко - 10 днів без їжі та ліків

Голодування екс-прем’єр-міністра, лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко, оголошене нею на знак протесту проти фальсифікацій виборів, триває вже 10-ту добу.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

«При цьому влада не виконує жодну з вимог, проголошених лідером опозиції, та продовжує цинічно спотворювати результати волевиявлення українців», - наголосили в «Батьківщині».

Об’єднана опозиція звертає увагу українських громадян та міжнародного співтовариства на поведінку влади, котра, «намагаючись будь-що, в обхід усіх законів вкрасти мандати для ставлеників Партії регіонів», не звертає уваги ані на судові позови, ані на масштабні протести громадян, ані на радикальні заходи – голодування лідера опозиції.

«Під час голодування Юлія Тимошенко не отримує лікування, і 10 днів без їжі і ліків – це той термін, який змушує нас надзвичайно серйозно турбуватися про її здоров’я», - підкреслили в «Батьківщині».

При цьому в Об’єднаній опозиції також наголосили, що оцінки міжнародних місій спостереження повністю збігаються з проголошеними Ю.Тимошенко вимогами: підрахунок голосів ведеться з безпрецедентними фальсифікаціями.

«Крім того, в кількох найбільш авторитетних організаціях світу – зокрема, у Freedom House та ОБСЄ – ведуться серйозні розмови про застосування персональних санкцій проти українських високопосадовців, відповідальних за порушення», - йдеться в заяві.

За словами її авторів, усі ці факти доводять солідарність світу із позицією лідера української опозиції.

«І Юлія Тимошенко, і Об’єднана опозиція «Батьківщина» наголошують, що не визнають вибори доти, доки не буде зафіксовано перемогу останнього кандидата від опозиції на тих округах, де протоколи з мокрими печатками, громадський та паралельний підрахунок голосів засвідчили перевагу опозиції над владою», - підкреслюється в заяві.