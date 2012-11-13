Томенко: Нинішню більшість ВР змушують підтримати продаж землі

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.Томенка.

На його переконання, земельне питання буде ключовим у 2013 році, «оскільки влада так накерувалася, що має борги перед усім світом: від Заходу - до Росії і Китаю». «А найбільше, - додав він, - перед власними громадянами, оскільки бюджет 2012 року був тотально недовиконаний за всіма статтями, починаючи від капітальних вкладень в будівництво, закінчуючи освітою і охороною здоров’я».

Тому, наголосив М.Томенко, сьогодні між депутатами парламентської більшості, які розуміються на проблемах сільського господарства, та командою В.Януковича йде жорстка боротьба з цього питання.

Для прикладу віце-спікер нагадав, що на попередньому засіданні ВР до порядку денного був внесений законопроект про обіг землі сільськогосподарського призначення, в якому до другого читання Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин врахував пропозиції, що надійшли від опозиції, в тому числі і його пропозицію про мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2015 року.

Водночас, М.Томенко наголосив, що «після того як представники команди Віктора Януковича вже спланували собі початок продажу землі у 2013 році, було зроблено все, щоб даний законопроект був знятий з розгляду».

«І я прогнозую, що більшість Верховної Ради теперішнього скликання під тиском команди В.Януковича в останні дні може прийняти даний законопроект у редакції першого читання, яка передбачає, що мораторій на продаж землі продовжується лише до прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, який, у свою чергу, повинен бути запропонований Верховній Раді не пізніше 1 січні 2013 року. А отже, на початку 2013 року вже буде проголосований та автоматично буде знятий мораторій», - сказав М.Томенко.

«Ми будемо стежити за тим, чи змусять комітет з питань АПК переглянути своє рішення і підтримати у другому читанні редакцію, яка даватиме можливість у 2013 розпочати продаж землі», - підсумував М.Томенко.