Янукович зустрінеться зі студентськими лідерами
08:57, 14 листопада 2012Політика
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Зустріч відбудеться в Адміністрації президента.
Віктор Янукович поспілкується зі студентами
Сьогодні об 11.00 Президент України Віктор Янукович проведе зустріч зі студентськими лідерами.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, зустірч відбудеться в АПУ (вул. Банкова, 11).
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