Янукович зустрінеться зі студентськими лідерами

08:57, 14 листопада 2012
Політика
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Зустріч відбудеться в Адміністрації президента.

Віктор Янукович

Сьогодні об 11.00 Президент України Віктор Янукович проведе зустріч зі студентськими лідерами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, зустірч відбудеться в АПУ (вул. Банкова, 11).

Акредитація представників ЗМІ проводиться до 9.30 за телефоном: (044) 255-63-18.

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