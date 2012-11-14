Янукович зустрінеться зі студентськими лідерами

Зустріч відбудеться в Адміністрації президента.

Сьогодні об 11.00 Президент України Віктор Янукович проведе зустріч зі студентськими лідерами. Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, зустірч відбудеться в АПУ (вул. Банкова, 11). Акредитація представників ЗМІ проводиться до 9.30 за телефоном: (044) 255-63-18.

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