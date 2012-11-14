14 листопада, 12.00-14.00.

Дивіться у прямому ефірі: онлайн-дебати «Campus 3.0: уроки парламентських виборів 2012».

Чи можна побороти «фальсифікаційний» синдром, як відстоювати і розвивати демократичні стандарти, які загрози і виклики «подарували» нам вибори, як в майбутньому не допустити порушення виборчих прав громадян, що може зробити громадянське суспільство і влада для забезпечення справедливого підрахунку голосів, чи буде новий склад Верховної Ради працездатний демонструвати нову якість політики, як позначиться виборча кампанія 2012 на українських перспективах.

На гострі запитання представників університетської спільноти, журналістів, експертів, лідерів громадської думки відповідатимуть ті, хто брав участь у виборах 2012: Олесь Доній – самовисуванець, Ігор Мірошниченко – ВО «Свобода», Віктор Романюк – ВО «Батьківщина»

Твітер-трансляція за хеш-тегом #campus30

Свої запитання можете поставити на сторінці Campus 3.0 y Facebook