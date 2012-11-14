Рада Європи закликає владу лікувати в’язнів за межами тюрем

Про це йдеться у спеціальному звіті, оприлюдненому сьогодні Комітетом, повідомляє «Тиждень».

Звіт було складено за результатами відвідування ряду виправних установ спеціалістами Комітету з 29 листопада по 6 грудня 2011 року.

Експерти організації підкреслили, що тюремна влада несе відповідальність за охорону здоров'я всіх ув'язнених і повинна докласти всіх зусиль, щоб забезпечити негайне встановлення точного діагнозу хворих ув’язнений та надання адекватного лікування всім ув’язненим.

На тему: Кожем'якін: Тимошенко виглядає як людина, яка 16 день голодує

У зв’язку з цим особливе занепокоєння Комітету викликало лікування та медичне обстеження Юрія Луценка, Юлії Тимошенко та Валерія Іващенка.

«Комітет повинен висловити своє занепокоєння тим, що щодо кожної з трьох зазначених осіб відбувалися значні затримки (з різних причин) у призначенні та проведенні спеціальних медичних оглядів поза межами СІЗО. Проблеми такого роду ЄКПТ спостерігав неодноразово під час своїх попередніх візитів до київського СІЗО та інших пенітенціарних закладів в Україні. Комітет настійно закликає українську владу вжити всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб у майбутньому всі в'язні, які потребують фахового лікування чи огляду, потрапляли в лікарні за межами СІЗО без невиправданої затримки», - йдеться у доповіді.

Комітет також просить українську владу надавати йому детальні звіти про всі медичні процедури, здійснені щодо Ю.Тимошенко та Ю.Луценка, а також надати йому копію доповіді членів міжнародної медичної комісії, яка обстежувала Ю.Тимошенко у лютому 2012 року.