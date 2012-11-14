Рада Європи закликає владу лікувати в’язнів за межами тюрем

13:34, 14 листопада 2012
Політика
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Європейський комітет Ради Європи з попередження тортур і жорстокого поводження закликає українську владу вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечувати лікування та медичний огляд усіх в’язнів, які цього потребують, за межами СІЗО без затримок.

Комітет просить надавати звіти про всі медичні процедури Тимошенко та Луценка

Про це йдеться у спеціальному звіті, оприлюдненому сьогодні Комітетом, повідомляє «Тиждень».

Звіт було складено за результатами відвідування ряду виправних установ спеціалістами Комітету з 29 листопада по 6 грудня 2011 року.

Експерти організації підкреслили, що тюремна влада несе відповідальність за охорону здоров'я всіх ув'язнених і повинна докласти всіх зусиль, щоб забезпечити негайне встановлення точного діагнозу хворих ув’язнений та надання адекватного лікування всім ув’язненим.

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У зв’язку з цим особливе занепокоєння Комітету викликало лікування та медичне обстеження Юрія Луценка, Юлії Тимошенко та Валерія Іващенка.

«Комітет повинен висловити своє занепокоєння тим, що щодо кожної з трьох зазначених осіб відбувалися значні затримки (з різних причин) у призначенні та проведенні спеціальних медичних оглядів поза межами СІЗО. Проблеми такого роду ЄКПТ спостерігав неодноразово під час своїх попередніх візитів до київського СІЗО та інших пенітенціарних закладів в Україні. Комітет настійно закликає українську владу вжити всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб у майбутньому всі в'язні, які потребують фахового лікування чи огляду, потрапляли в лікарні за межами СІЗО без невиправданої затримки», - йдеться у доповіді.

Комітет також просить українську владу надавати йому детальні звіти про всі медичні процедури, здійснені щодо Ю.Тимошенко та Ю.Луценка, а також надати йому копію доповіді членів міжнародної медичної комісії, яка обстежувала Ю.Тимошенко у лютому 2012 року.

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