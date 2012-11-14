Соціологи видали сумні новини для газет і радіо (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції директор Центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Оксана Денисюк, посилаючись на результати проведеного центром дослідження «Вплив ЗМІ на підростаюче покоління та формування комп’ютерної залежності у підлітків».

За словами О.Денисюк, дослідження проводилось у 2011-2012 рр. серед київських школярів віком від 13 до 16 років, їхніх вчителів та батьків. Загалом було досліджено думки 7 тисяч респондентів.

За даними опитування, інформацію з Інтернету отримують 92,6% учнів, із телебачення – 56,6%. Про те, що найчастіше інформацію шукають у газетах, сказали 3,5% підлітків, на радіо – 3,2%. 26,1% віддають перевагу книгам, а 9% - журналам. Не обрали жодного із зазначених джерел 0,1% респондентів.

О.Денисюк повідомила, що позитивний вплив від ЗМІ відчувають 23% опитаних підлітків, частково позитивний – 41,8%. Однак про частково негативний та негативний вплив ЗМІ сказали відповідно 15,5% та 4%. Не відчувають взагалі ніякого впливу ще 15,7%.

Більшість учнів також вважають, що інформації у ЗМІ слід довіряти частково – 89,5%. Повністю довіряють інформації у ЗМІ 2,5% опитаних, а 8% не довіряють.

За словами О.Денисюк, 65% столичних школярів щодня проводять свій час в Інтернеті. При цьому 33,4% опитаних заявили, що постійно прагнуть перевіряти свої сторінки у соціальних мережах та електронну пошту. 14,7% не уявляють, чим себе зайняти, коли немає доступу до комп’ютера. А 6% вважають, що спілкування в Інтернеті краще, ніж особисте спілкування.

Серед причин поринання школярів у віртуальну реальність дослідники називають відсутність метаріального підґрунтя у виборі способу дозвілля, обмежене коло спілкування, брак реального авторитету для наслідування, а також проблеми у стосунках з батьками й однолітками.

О.Денисюк порадила батькам, які помітили залежність своєї дитини від комп’ютера та Інтернету, запропонувати підлітку альтернативний відпочинок, зокрема, влаштовувати сімейні заходи вихідного дня, більше спілкуватися, цікавитися життям та проблемами дитини, але в жодному разі не забороняти категорично сидіти біля комп’ютера, оскільки це викличе протесний настрій, що погіршить ситуацію.

За словами фахівця, дослідження засвідчило обізнаність школярів про наслідки впливу комп’ютера на здоров’я, проте кожен другий у свій вільний час грає у комп’ютерні ігри.

На запитання, для чого найчастіше учні використовують мережу, 64,8% відповіли, що для спілкування у соціальних мережах, чатах, на форумах. Для підготовки до уроків Інтернет використовують 46,5%, 40,3% - для перегляду фільмів, 30,7% - прослуховування музики. Для доступу до комп’ютерних ігор Інтернет використовують 18%; для перегляду розважальної інформації – 11,5%, для перегляду сайтів для дорослих – 2,4%. Для чогось іншого Інтернетом користуються ще 2,6%. 0,4% не визначили, для чого користуються мережею.