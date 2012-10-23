Україна вийшла на перше місце у світі за зростанням кількості користувачів ШСД

Кількість користувачів широкосмугового доступу до Інтернету (ШСД) в Україні, згідно з даними дослідження аналітичної компанії Point Topic (Великобританія), в другому кварталі 2012 року збільшилася порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 27,9%, і становила 6,8 млн. осіб. Про це повідомляється в звіті компанії, який має УНІАН.

За даними дослідження, Україна увійшла до першої двадцятки у світі за кількістю абонентів ШСД, очолює рейтинг Китай - 161,2 млн. користувачів ШСД, 93,3 млн. користувачів у США, у Японії - 37,3 млн. користувачів. До п'ятірки лідерів також увійшли Німеччина і Росія – 29,5 млн. і 22,8 млн. користувачів ШСД.

За темпами зростання призначеної для користувача бази ШСД в річному обчисленні лідирує Росія, у якої кількість користувачів порівняно з другим кварталом 2011 року збільшилася на 28,3%, в України за цим показником другий результат у світі – 27,9%, у Бразилії – 17,3%, у Китаю – 15,8%. У решти країн темпи зростання в річному обчисленні становили менше 10%.

Водночас за темпами зростання кількості користувачів ШСД порівняно з першим кварталом 2012 року Україна ділить перше місце з Бразилією – в обох країнах у другому кварталі 2012 року кількість користувачів ШСД порівняно з першим кварталом 2012 року збільшилася на 4,6%, у Росії цей показник становив 3%.

Загальна кількість користувачів широкосмугового доступу до Інтернету у світі в другому кварталі 2012 року збільшилася порівняно з другим кварталом 2011 року більш як на 10% і становила більш як 624 млн. При цьому найбільша кількість користувачів широкосмугового доступу до Інтернету за підсумками другого кварталу налічувалася в Азії – понад 273 млн., або майже 44% всіх користувачів широкосмугового доступу до Інтернету у світі.

Як сказав глава компанії Олівер Джонсон, найцікавіші події в досліджуваній сфері за звітний період відбулися в Східній Європі, при цьому «виняткові темпи збільшення» кількості користувачів широкосмугового доступу до Інтернету демонструють «молоді ринки з правильною інфраструктурою» - Росія та Україна.

Водночас О.Джонсон зазначив загальне уповільнення темпів збільшення кількості користувачів ШСД у світі в другому кварталі 2012 року порівняно з першим кварталом 2012 року, що, на його думку, пов'язано з порівняно низькими темпами зростання цих ринків у США і Китаї, які «разом відповідають за 50% нових широкосмугових підключень» у світі.