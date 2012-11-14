Посол України в Росії сповідує принцип Джеймса Бонда

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Володимир Єльченко заявив на засіданні Клубу послів радіокомпанії «Голос Росії» на тему «Євразійська співпраця. Перспективи і виклики».

«Мені особисто не подобається, що питання інтеграції завжди задається без ясної та чіткої альтернативи - завжди або одне, або інше. Хоча насправді ситуація набагато складніша. Ми живемо в світі, який постійно змінюється», - сказав В.Єльченко.

На його думку, відповідь на питання «Чи можливий Євразійський союз без України?» залежить від політичних поглядів відповідача.

Посол відзначив, що відбуваються різні процеси в Євросоюзі, розвивається своєю чергою Митний союз, при тому, що ніхто не може сказати, яким буде Євразійський союз на початку 2015 року.

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«На щастя або на жаль, Україна географічно розташована так, що ми ніколи не зможемо вибрати - або те, або інше. Ми перебуваємо між двома блоками», - сказав він і зазначив, що показники товарообігу говорять, що вони обидва важливі для української економіки.

В.Єльченко відзначив, що в Україні експерти працюють з метою проаналізувати, де нам вигідніше бути, але вже сьогодні можна сказати, що «ми не можемо відмовитися від співпраці ні з Євросоюзом, ні з Митним союзом».

«Україна в ідеалі зацікавлена у встановленні однаково вигідної взаємодії і з Європейським Союзом і з Митним союзом. Десь це можливо, в чомусь - ні», - сказав він.

Посол нагадав, що в українським законодавством передбачена інтеграція з Євросоюзом, хоча йде активна співпраця з Євразійською комісією.

«Як казав Джеймс Бонд: ніколи не говори ніколи. Все можливо в цьому світі, він змінюється. В ідеалі, ми хотіли б знайти своє місце і там, і там, і вільно торгувати з країнами як Європейського, так і Митного союзу», - сказав В.Єльченко.