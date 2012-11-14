Кабмін забрав у СБУ більш як 13 мільйонів

Кабінет міністрів України скоротив фінансування витрат Служби безпеки України за програмою перебування співробітників СБУ за кордоном - на 530 тис. грн і підготовки кадрів у вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації - на 12,930 млн. грн.

Про це йдеться у розпорядженні КМУ № 901-р «Про перерозподіл деяких витрат державного бюджету, передбачених Службі безпеки на 2012 рік», опублікованому на сайті Кабміну.

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Згідно з розпорядженням, скорочення також торкнуться програми попередження терористичних актів.

Одночасно, як говориться в розпорядженні, будуть збільшені асигнування на програму забезпечення заходів щодо безпеки держави і функціонування органів системи Служби безпеки – на 8,075 млн. грн; на медичне обслуговування, оздоровлення особового складу і утримання дошкільних установ системи СБУ – 2,045 млн. грн; на програму будівництва (придбання) житла для військовослужбовців органів системи СБУ – на 3 млн. грн.

Міністерству фінансів наказано після узгодження зі Службою безпеки і Комітетом Верховної Ради з питань бюджету внести відповідні зміни до розпису державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон №4282-VI «Про Державний бюджет України на 2012 рік». Спочатку доходи зведеного бюджету встановлювалися у розмірі 424 млрд грн, витрати - на рівні 461,7 млрд грн. З початку року ВР внесла більш як 30 поправок до державного бюджету, більшість з них - у вересні-жовтні 2012 року.