Прокурор не ображається на Луценка за «розумових калік»
Представник державного обвинувачення Дмитро Лобань не ображається на висловлювання екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка на адресу прокурорів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.Лобань заявив у перерві засідання Апеляційного суду Києва, відповідаючи на запитання журналістів.
«Це все свідчить про певний рівень культури осіб. Я на це не ображаюсь», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Апеляційний суд Києва розглядає скаргу на вирок Ю.Луценку у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком під час розслідування отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.
Коментуючи позицію прокурорів, які заявили, що не бачать підстав для задоволення клопотань з боку обвинуваченого, екс-міністр заявив: «Я просив би розумових калік з Генпрокуратури посилатися на норми КПК».
У свою чергу головуючий на цю репліку відповів: «Юрій Віталійович, ну, давайте, коректніше».
У відповідь Ю.Луценко зазначив: «Ваша честь, я ж не вживаю слово «дебіли». Ну, давайте тоді говорити «продукти схрещення дуба і дятла».
«Прошу суд припинити з боку сторони обвинувачення ідіотизм – тут вирішується доля трьох людей», - додав екс-міністр.