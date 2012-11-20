Прокурор не ображається на Луценка за «розумових калік»

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.Лобань заявив у перерві засідання Апеляційного суду Києва, відповідаючи на запитання журналістів.

«Це все свідчить про певний рівень культури осіб. Я на це не ображаюсь», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Апеляційний суд Києва розглядає скаргу на вирок Ю.Луценку у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком під час розслідування отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.

Коментуючи позицію прокурорів, які заявили, що не бачать підстав для задоволення клопотань з боку обвинуваченого, екс-міністр заявив: «Я просив би розумових калік з Генпрокуратури посилатися на норми КПК».

У свою чергу головуючий на цю репліку відповів: «Юрій Віталійович, ну, давайте, коректніше».

У відповідь Ю.Луценко зазначив: «Ваша честь, я ж не вживаю слово «дебіли». Ну, давайте тоді говорити «продукти схрещення дуба і дятла».

«Прошу суд припинити з боку сторони обвинувачення ідіотизм – тут вирішується доля трьох людей», - додав екс-міністр.