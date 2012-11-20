Луценко заявляє, що з колонії до Києва його везли як Президента

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час перерви в судовому засіданні журналістам повідомив адвокат Ю.Луценка Олексій Баганець, посилаючись на слова свого підзахисного.

«Він каже, що його підняли о 5-й ранку, довго очікували, щоб нічого недозволеного не вивіз, а потім везли як Президента – швидко і скрізь перекриваючи дороги», - сказав О.Баганець.

Адвокат також зазначив, що не очікує, що Апеляційний суд задовольнить скаргу Ю.Луценка і виправдає його по другому вироку.

«Вирок Ю.Луценку має політичний характер, тому очікувати від української судової системи виправдання не треба», - сказав адвокат. Водночас він зауважив, що стороні захисту, самому підсудному треба пройти в Україні всі судові інстанції для того, щоб отримавши негативне рішення, звернутися до Європейського суду з прав людини.

Також О.Баганець зазначив, що у нього є підозри, що суд сьогодні спробує до пізнього вечора укластися по всій судовій процедурі, прийняти ухвалу і відвезти Ю.Луценка назад до Менської колонії.

За словами О.Баганця, в разі ж, якщо суд перенесе оголошення ухвали, Ю.Луценка повинні помістити до Київського СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2012 року Печерським райсудом Києва Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком під час розслідування отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.

29 серпня адвокат О.Баганець подав апеляційну скаргу на вирок Печерського районного суду у справі Ю.Луценка щодо незаконного продовження стеження. 30 серпня інший адвокат Ю.Луценка Ігор Фомін також подав апеляційну скаргу на вирок Печерського суду.

Ю.Луценко відбуває покарання в Менській виправній колонії № 91 (Чернігівська область).

Але сьогодні його доставили до Апеляційного суду Києва, який розпочав розгляд скарги Ю.Луценка.

Будівлю суду взято під посилену охорону міліції, на територію суду заїхали кілька автобусів з бійцями спецпідрозділу міліції "Беркут".