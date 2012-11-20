Завтра оголосять вирок у справі Саші Попової

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Апеляційному суді відбулося засідання, на якому розглядалися дві апеляції, – з боку прокуратури і самого засудженого. В них оскаржуватиметься вирок О.Косинову, винесений 17 вересня нинішнього року Ленінським районним судом м. Миколаєва, – позбавлення волі строком на 12 років.

Представник прокуратури Миколаївської області вимагає посилити вирок підсудному і збільшити термін позбавлення волі до 15 років.

Водночас О.Косинов просить суд перекваліфікувати обвинувачення із статті «замах на вбивство» на «тяжкі тілесні ушкодження», а також зменшити моральний збиток, який він повинен виплатити постраждалій.

Заслухавши всі сторони, а також останнє слово підсудного, суд призначив оголошення вироку на 14.00 21 листопада.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 9 на 10 березня в Миколаєві 18-річну Олександру Попову в ході виниклої сварки по-звірячому побив 22-річний Олександр Косинов. У тяжкому стані дівчину доставили в Миколаївську міську лікарню швидкої медичної допомоги, де вона більш як 70 днів перебувала в стані коми.

Ленінський районний суд м. Миколаєва 17 вересня нинішнього року засудив О.Kocинoва за цей злочин до 12 років позбавлення волі. Покарання призначено відповідно до двох статей звинувачення: 10 років - за спробу умисного вбивства з хуліганських спонук і 2 роки – за крадіжку мобільного телефону Олександри. Суд врахував обтяжливі обставини: те, що О.Косинов вчинив злочин, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, а також тяжкі наслідки жорстокого побиття для життя і здоров'я постраждалої.

Підсудний повинен буде виплатити грошову компенсацію постраждалій дівчині: 100 тис. грн морального збитку, а також відшкодувати витрати на лікування - лікарні швидкої допомоги, де лежала Олександра, - 9 тис. 361 грн, матері О.Попової Аллі Гудзь – 9 тис. 182 грн. Крім того, підсудний повинен сплатити судові витрати – 707 грн.