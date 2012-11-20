Верховна Рада розійшлась до 4 грудня

19:40, 20 листопада 2012
Політика
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Вечірнє засідання Верховної Ради України закрито.

Литвин каже, що якщо нічого

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Литвин нагадав що наступне засідання парламенту нинішнього скликання відбудеться 4 грудня, «якщо не буде інших обставин».

Він додав, що в інші дні на поточному тижні народні депутати працюватимуть у комітетах і фракціях.

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