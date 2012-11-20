Верховна Рада розійшлась до 4 грудня
19:40, 20 листопада 2012Політика
664 0
Вечірнє засідання Верховної Ради України закрито.
Литвин закрив передостаннє засідання цієї ВР
Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Литвин нагадав що наступне засідання парламенту нинішнього скликання відбудеться 4 грудня, «якщо не буде інших обставин».
Він додав, що в інші дні на поточному тижні народні депутати працюватимуть у комітетах і фракціях.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter