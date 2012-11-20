Луценко просить суд скасувати вирок двом колишнім співробітникам МВС

О.Павленов та В.Тарасенко разом з ним засуджені у справі щодо організації незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.Луценко заявив, даючи пояснення на підтримку своєї скарги на вирок у цій справі.

«Прошу у вас не про себе – я впевнений, що захищу себе в Європейському суді… Мене цікавить спеціальний аспект в цій справі: невже для того, щоб судити Луценка за політичними мотивами, а радше закрити зад прокуратурі, яка облажалася, треба цих двох людей, які 20 років чесно працювали в погонах в Департаменті карного розшуку, зробити козлами-відбувалами? Ну, сиджу я вже! Але зніміть з них клеймо», - сказав він.

Звертаючись до суддів, Ю.Луценко додав: «Ви робите зараз не для Луценка, а для України, є чи ні в ній правова система. Шановний суд, Будьте в цій ситуації хоча б трохи патріотами України, якщо не суддями, змініть цей абсурд, який написала суддя Печерського суду Медушевська».

Ю.Луценко зазначив, що до сьогодні ані постанови прокуратури, ані рішення суду, яким було надано дозвіл на прослуховування каналів зв’язку В.Давиденка, ніхто не оскаржував.

Він нагадав, що ініціатива проводити відповідні оперативно-розшукові заходи виходила не від нього, не від В.Тарасенка чи О.Павленова, а це було передбачено планом дій слідчої групи Генеральної прокуратури в рамках розслідування справи про отруєння кандидата у президенти Віктора Ющенка.

Разом з тим Ю.Луценко висловив упевненість, що вся ця справа була необхідна виключно для того, щоб засудити його.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2012 року Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка В.Давиденком під час розслідування отруєння кандидата у Президенти В.Ющенка.

Крім того, суд засудив інших обвинувачених у цій справі, колишніх співробітників МВС В.Тарасенка і О.Павленова до виплати 8,5 тис. грн штрафу.