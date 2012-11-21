Мельниченка викликали на допит у справі Пукача

Колишнього майора Управління держохорони Миколу Мельниченка викликано 22 листопада на 11.00 на судове засідання Печерського районного суду Києва на допит як свідка у справі за обвинуваченням екс-генерала МВС України Олексія Пукача у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомила представник інтересів у суді Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко.

Вона зауважила, що таким чином суд задовольнив відповідне клопотання М.Гонгадзе.

За словами В.Теличенко, рішення про виклик М.Мельниченка суд ухвалив позавчора, 19 листопада.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в закритому режимі розглядає справу за звинуваченням екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

Генеральна прокуратура 31 березня 2011 року затвердила обвинувальний висновок і передала суд для розгляду по суті цю кримінальну справу.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що О.Пукач у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року навмисно скоїв убивство останнього.