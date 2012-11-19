Мельниченка випустили з Києва, щоб він міг захистити пансіонат від рейдерів

Про це УНІАН телефоном повідомив сам М.Мельниченко, якому за рішенням суду обрано запобіжний захід – грошову заставу і взято зобов’язання не залишати межі проживання (Київ).

Водночас М.Мельниченко зазначив, що офіційно повідомив слідчого з приводу того, що він залишить місце проживання й отримав дозвіл на це.

За словами М.Мельниченка, взяти участь у судовому засіданні, яке відбулося сьогодні у Скадовську, як правозахиснику йому запропонували представники харківської правозахисної організації.

М.Мельниченко зазначив, що вказаний пансіонат впродовж майже двох років намагаються привласнити певні особи, використовуючи вплив місцевих державних і правоохоронних органів.

Зокрема, заявив М.Мельниченко, неодноразово суд зобов’язував доставити на судове засідання двох осіб, які написали фальшиві заяви про начебто спробу привласнення колективного майна директором пансіонату, однак, за словами М.Мельниченка, правоохоронні органи зволікають із виконанням рішення суду, що свідчить про їхню пряму зацікавленість у позитивному вирішенні питання на користь осіб, які у незаконний спосіб намагаються заволодіти пансіонатом.

М.Мельниченко зазначив, що сьогодні суд знову був змушений відкласти засідання через неявку на допит заявників.

Як наголосив М.Мельниченко, одним із зацікавлених у незаконному привласненні пансіонату є житель Краматорська, який раніше відбував покарання за викрадення людей.

Водночас М.Мельниченко запевнив, що він повернеться до Києва у рамках підписаних ним зобов’язань.