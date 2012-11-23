Затриманих на Майдані активістів відпустили до суду

Про це з місця подій повідомив кореспондент "Української правди".

У всіх затриманих взяли пояснення і склали протоколи про правопорушення. Правоохоронці інкримінують їм перехід дороги в недозволеному місці та невиконання законних вимог працівників міліції.

Крім того були складені адмінпротоколи за порушення порядку проведення мирних заходів на організаторів акції Миколу Коханівського і Сергія Мельниченка.

На цю тему: Міліція на Майдані затримала п'ятьох активістів

Як повідомили "Українській правді" джерела в правоохороних органах, затриманих мали тримати до суду, який має відбутися у п’ятницю.

У п’ятницю над всіма затриманими і організаторами відбудеться суд.

У четвер під час святкування річниці Помаранчевої революції було затримано семеро осіб. Серед них був громадянин Росії.

Пізніше з’ясувалося, що одну людину затримали випадково, коли той прогулювався по Майдану.