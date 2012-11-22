Міліція на Майдані затримала п'ятьох активістів

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, частина учасників акції виступила з ініціативою перейти на протилежну сторону Хрещатика прямо по проїжджій частині і встановити неподалік Монументу Незалежності намет.

На це відреагували представники правоохоронних органів, які вишикувалися шеренгою і не допустили виходу учасників акції на проїжджу частину Хрещатика.

В ході інциденту і після його завершення міліція затримала 4 осіб, серед яких активісти Коаліції учасників помаранчевої революції (КУПР).

Згодом затримали ще одного учасника акції. Чоловіка двоє співробітників «Беркуту» взяли під руки біля пішохідного переходу та запхали в автозак.

Решта учасників акції, які знаходилися біля будівлі Головпоштамту, намагалися його звільнити, однак бійці «Беркуту», не застосовуючи сили, вишикувавшись в шеренгу та створивши таким чином заслін, не дозволили їм цього зробити.

Усіх затриманих доправили до Шевченківського райвідділку.

Міліція пообіцяла відпустити усіх п’ятьох затриманих за дрібне хуліганство на Майдані Незалежності після складання протоколу.