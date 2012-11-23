Суд розглядає протоколи щодо 8 затриманих під час «помаранчевого» мітингу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Коаліції учасників Помаранчевої революції (КУПР).

«Доставленим до Шевченківського РУ ГУМВС України в м.Києві за бійку з "беркутівцями" та співорганізатору Миколі Коханівському інкримінують вчинення хуліганських дій (ст.173 КУпАП) та злісну непокору працівникам міліції (ст.185 КУпАП)», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що затримані під час сутички з працівниками міліції учасники мітингу, зокрема, члени КУПРу та журналіст «Української правди» були звільнені під зобов’язання з’явитися сьогодні до Шевченківського районного суду м. Києва.

У КУПРі повідомили, що організатора мітингу голову КУПР Сергія Мельниченка не затримували, оскільки, він сам з’явився до райуправління міліції. За порушення порядку організації та проведення мітингу на нього було складено адміністративний протокол за ст.185-1 ч.2 КУпАП та зобов’язано з’явитися о 09.00 до Шевченківського суду.

За кожною з інкримінованих активістам статей, передбачено максимальну міру покарання у вигляді адміністративного арешту терміном до 15 діб, додали у прес-службі.