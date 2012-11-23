Небоженко підозрює, що Янукович вже не може зняти Азарова

«Сьогодні будь-який багатомільйонний бізнес потребує близькості до бюджету, до виконавчої влади. Ні Тігіпко, ні Азаров добровільно в Раду не підуть. Вони мають знаходитися біля бюджету, держкоштів», - сказав він у коментарі УНІАН.

Крім того, зауважив політолог, коли людина йде з посади прем’єр-міністра, «різко падає економічна ефективність його сімейної імперії». «Тому Азарову просто не можна йти», - додав він.

Також, на думку В.Небоженка, під час парламентських виборів та підрахунку голосів М.Азаров поводився як віце-президент країни. «Він виступав від імені Президента, він давав кінцеві оцінки від усієї влади. Він виконував функцію Президента, а Президент два тижні цим не займався», - сказав політолог і додав, що, вірогідно, М.Азарова вже й не можна буде зняти з посади прем’єра.

В.Небоженко також вважає, що М.Азаров намагається довести Президенту України Віктору Януковичу, що все, що відбулося з українською економічною політикою за два роки – це «досягнення, а не катастрофа». «Очевидно, Янукович цьому вірить», - додав він.

«Всі ці розмови про зміну Азарова на Арбузова чи на Порошенка, Клюєва – це нічим не закінчиться. Азаров зараз сильний як ніколи. Хто очікував? Я боюся, його просто зняти не може Президент», - сказав В.Небоженко і припустив, що найменші натяки на зняття М.Азарова призводять до дестабілізації економічної ситуації в Україні.