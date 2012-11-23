До Луценка у колонію приїдуть посли США та ЄС

15:13, 23 листопада 2012
Політика
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Екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка у Менській виправній колонії у понеділок, 26 листопада, планують відвідати посол США в Україні Джон Теффт та посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінські.

Юрій Луценко

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії «Народна Самооборона».

Як зазначили у прес-службі, обидва посли вже отримали дозволи на зустріч з Ю.Луценком від Державної пенітенціарної служби України.

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