До Луценка у колонію приїдуть посли США та ЄС
15:13, 23 листопада 2012Політика
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Екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка у Менській виправній колонії у понеділок, 26 листопада, планують відвідати посол США в Україні Джон Теффт та посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінські.
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Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії «Народна Самооборона».
Як зазначили у прес-службі, обидва посли вже отримали дозволи на зустріч з Ю.Луценком від Державної пенітенціарної служби України.
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