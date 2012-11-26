Посли США і ЄС оцінили стійкість і почуття гумору Луценка

Як передає кореспондент УНІАН, про це посли заявили сьогодні в інтерв’ю журналістам після понад тригодинної зустрічі з Ю.Луценком в Менській колонії.

Зокрема, Дж. Теффт з цього приводу сказав: «Особливо мене вразило його почуття гумору, незважаючи на те, що людина в таких непростих обставинах, він демонструє дивовижне почуття гумору».

Продовжуючи тему, Я.Томбінські зауважив, що Ю.Луценко, перебуваючи в неволі, віддає багато часу духовному самовдосконаленню, багато читає, аналізує прочитане.

На переконання Я.Томбінські, знання та досвід, які має та нарощує Ю.Луценко, безумовно в майбутньому пішли б на користь Україні.

У той же час посол ЄЄ висловив занепокоєння станом здоров’я екс-міністра.

«Було висловлено занепокоєння його станом здоров’я, щоб він зміг виконати всі рекомендації, прописані лікарями під час останнього обстеження 8 листопада», - сказав Я.Томбінські

У свою чергу, Дж. Теффт ще раз підкреслив, що і європейська сторона, і США неодноразово висловлювали свою позицію про те, що справа екс-міністр є прикладом вибіркового правосуддя і що цьому треба покласти край, звільнивши Ю.Луценка.

Посли зауважили, що вони і надалі уважно стежитимуть за розвитком ситуації, особливо за її подальшим юридичним розвитком, зокрема, як Україна виконуватиме рішення Європейського суду з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценка було затримано 26 грудня 2010 року. Генпрокуратура висунула йому обвинувачення в заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і в перевищенні службових повноважень.

Ю.Луценко звернувся до Європейського суду з прав людини 21 січня 2011 року. Він, зокрема, оскаржував необґрунтоване та незаконне затримання, а також те, що він не був поінформований про причини свого арешту.

3 липня цього року Європейський суд з прав людини визнав порушення у справі Ю.Луценка і зобов’язав Україну виплатити екс-міністру 15 тис. євро компенсації.

19 листопада ЄСПЛ відхилив апеляцію України на рішення про незаконність затримання і арешту Ю.Луценка. Таким чином рішення суду від 3 липня набуло чинності.

Окрім того, 17 серпня 2012 року Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка під час розслідування отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.