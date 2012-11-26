Послам США і ЄС для розмови з Луценком дали три години
10:45, 26 листопада 2012Політика
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Посол США в Україні і голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінскі зустрінуться в Менській виправній колонії в Чернігівській області з екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком.
Луценко сьогодні має високих гостей
Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Народної самооборони”.
Д.Теффт та Я.Томбінскі прибули до колонії після 9.00, а сама зустріч мала розпочатися о 10.00. В той же час в прес-службі не уточнили, які саме питання будуть на порядку денному. При цьому для зустрічі відведено 3 години.
Як повідомляв УНІАН, 23 листопада стало відомо, що обидва посли отримали дозволи на зустріч з Ю.Луценком від Державної пенітенціарної служби України.
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