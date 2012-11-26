Послам США і ЄС для розмови з Луценком дали три години

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Народної самооборони”.

Д.Теффт та Я.Томбінскі прибули до колонії після 9.00, а сама зустріч мала розпочатися о 10.00. В той же час в прес-службі не уточнили, які саме питання будуть на порядку денному. При цьому для зустрічі відведено 3 години.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада стало відомо, що обидва посли отримали дозволи на зустріч з Ю.Луценком від Державної пенітенціарної служби України.