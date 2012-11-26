Янукович запропонував ОАЕ будівництво сонячних і вітроелектростанцій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні українським журналістам в Абу-Дабі в ході свого офіційного візиту до ОАЕ.

Зокрема, за словами Президента, перспективним співробітництвом між двома країнами може бути промислова галузь, АПК, енергетика, космічна галузь і сфера високих технологій.

Окремо, зазначив В.Янукович, обговорюється питання взаємного інвестування, і сьогоднішній двосторонній бізнес-форум в Абу-Дабі спрямований на те, щоб на рівні бізнесу створити належні умови і мотивації для залучення інвестицій.

«Наші контакти на високому рівні відкривають нові можливості, і підписання сьогодні дев’яти документів дозволяють нам розширити наші правові можливості», - наголосив він.

Стосовно енергетики, то, за словами В.Януковича, в цій сфері інтерес є з багатьох сторін. Так, ОАЕ мають можливості та інтерес для залучення відновлювальних джерел енергії, для залучення нових технологій, і Україна сьогодні запропонувала і будівництво сонячних електростанцій «під ключ», і вітроелектростанцій.

«Ми вважаємо, що у нас тут є велика перспектива», - зазначив В.Янукович.

«Що стосується видобутку нафти і газу в ОАЕ, ця спроба була зроблена в 2005 році нашими попередниками, протягом цього періоду часу зроблені певні дослідження, які сьогодні вимагають залучення нових обсягів інвестицій, чи залучення ще нових партнерів. Зараз це питання вивчається, і найближчим часом, безумовно, на нього буде відповідь», - додав він.

За словами Президента, в цьому питанні є і перспектива, і мотивація. «Безумовно, є велика зацікавленість з двох сторін. Ми вважаємо ОАЕ дуже важливим партнером в цьому регіоні для України, і за великим рахунком ми бачимо: це той випадок, коли один плюс один є два з половиною, тобто є ефект синергії, і це дуже важливо».

Водночас, за його словами, в Арабських Еміратах Україну вважають одним з найважливіших партнерів в питаннях вирішення питань продовольчої безпеки. «Відомо, що ОАЕ постачають дуже багато продовольства країнам регіону, тобто ми вважаємо, що ми можемо з ними працювати і в третіх країнах. Для українського бізнесу це дуже цікаво», - сказав В.Янукович.