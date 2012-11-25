Янукович прибув до Об’єднаних Арабських Еміратів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Глави держави, програма візиту передбачає зустрічі В.Януковича з Президентом ОАЕ шейхом Халіфою бін Заїдом Аль Нагаяном, віце-президентом, прем’єр-міністром шейхом Мухаммедом бін Рашидом Аль Мактумом, а також спадкоємним принцем емірату Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача збройними силами ОАЕ шейхом Мухаммедом бін Заїдом Аль Нагаяном.

В Абу-Дабі Президент України також візьме участь у роботі спільного бізнес-форуму.

За результатами візиту буде підписано низку двосторонніх документів, зокрема щодо надання взаємної правової допомоги і співпраці в авіаційній галузі.