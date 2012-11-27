Луценко працює над майбутньою програмою

Про це І.Луценко сказала в інтерв’ю УНІАН.

Зокрема, відповідаючи на запитання, якою буде роль Ю.Луценка після виходу з в’язниці, дружина екс-міністра сказала: «Він буде над політикою. Я думаю, він вже її переріс. Більш детально про це, я думаю, Луценко скаже сам. Не хочу наперед розкривати його плани. Вони цікаві, він над ними постійно працює. Є група однодумців, політологів, громадських діячів, які готові об’єднатися навколо ідеї, запропонованої Луценком».

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Водночас, на запитання «А новий Майдан зможе очолити?», І.Луценко відповіла: «Якщо на нього буде запит у суспільстві, то він зможе, звичайно. Якщо цей Майдан буде на часі, то тут не може бути сумнівів – тільки так. Як він може стояти осторонь? Адже саме дух Майдану залишив його в Україні, коли йому загрожувала небезпека в’язниці».

Коментуючи те, що багато хто прогнозує початок чвар після звільнення Ю.Луценка й Юлії Тимошенко, І.Луценко зауважила, що «навіть якби Юра звільнився зараз, він би жодним чином не сприяв розбрату і не балотувався б у Президенти. Його бачення таке: має бути один кандидат від опозиції – той, хто запропонує кращу програму. І визначити цього кандидата і його майбутню команду: прем’єра, спікера, мера Києва. Луценко вважає, що тільки так опозиція має готуватися до виборів 2015 року. Юра не підтримуватиме прізвище – він підтримає програму розбудови української держави, затребувану суспільством, за яку готові відповідати її керманичі».

*** Повний текст інтерв’ю Ірина Луценко: В тюрмі, як це не сумно, у Юри з’явився час, щоб показати себе справжнього