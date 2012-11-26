Тимошенко надали дозвіл на триденне побачення з донькою

У пенітенціарній службі зауважили, що в умовах стаціонарних закладів можливість довгострокових побачень з засудженими не передбачена.

«Окремо роз’яснюємо, що можливість проведення довгострокових побачень із засудженими в умовах стаціонарних закладів (в т.ч. і ЦКЛ «Укрзалізниці») не передбачена. Однак, за заявою Ю.Тимошенко, в якій вона просить дозволу на організацію довгострокового побачення з дочкою на день свого народження (27 листопада їй виповнюється 52 роки), такий дозвіл було надано у порядку винятку»,- говориться в повідомленні.

Також зазначається, що побачення проходитиме 26, 27 та 28 листопада безпосередньо в приміщенні медичної палати ЦКЛ «Укрзалізниці» (м.Харків).