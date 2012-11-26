Тимошенко надали дозвіл на триденне побачення з донькою
14:40, 26 листопада 2012Політика
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Державна пенітенціарна служба України у порядку винятку надала дозвіл Євгенії Тимошенко на тривале побачення протягом трьох днів із своєю матір’ю екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтС.
Донька екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенія відповідає на запитання журналістів біля Харківської лікарні «Укрзалізниці»
У пенітенціарній службі зауважили, що в умовах стаціонарних закладів можливість довгострокових побачень з засудженими не передбачена.
«Окремо роз’яснюємо, що можливість проведення довгострокових побачень із засудженими в умовах стаціонарних закладів (в т.ч. і ЦКЛ «Укрзалізниці») не передбачена. Однак, за заявою Ю.Тимошенко, в якій вона просить дозволу на організацію довгострокового побачення з дочкою на день свого народження (27 листопада їй виповнюється 52 роки), такий дозвіл було надано у порядку винятку»,- говориться в повідомленні.
Також зазначається, що побачення проходитиме 26, 27 та 28 листопада безпосередньо в приміщенні медичної палати ЦКЛ «Укрзалізниці» (м.Харків).
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