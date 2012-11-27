Посол Словаччини переконаний, що ЄС має скасувати візи для українців

Про це він сказав у інтерв’ю «Газеті по-українськи».

На думку посла, ЄС має бути активніший щодо пересічних людей в Україні, робити конкретні, видимі для них справи.

«Наприклад, допомогти українському уряду прискорити виконання Плану дій із візової лібералізації. Це важливо з огляду на те, що хоча й поволі, але зменшується підтримка євроінтеграції серед українців. Люди не розуміють, що це за абстракція. Тим паче, що багато з них не бували в країнах Євросоюзу», – зазначив посол.

«Я переконаний, що ЄС має скасувати візи для українців», – заявив він.

«Думаю, за потужної підтримки експертів ЄС Україна могла би протягом місяців дев'яти зробити все, щоб це стало реальністю», – додав П.Гамжик.