ЗМІ: Європа розділилась у поглядах на «українське питання»

Про це пише Українська правда з посиланням на джерела The EUobserver.

Так, за даними видання, за підписання Угоди про асоціацію висловлюються Чехія, Литва, Польща та Словаччина, які воліють підписати угоду з Україною на саміті у Вільнюсі восени 2013 року.

"Ми не розглядаємо (договір) як подарунок для українського уряду, але більше як спосіб відкриття перспектив для українських громадян та запровадження європейського порядку денного для українського керівництва", - заявив високопоставлений дипломат.

В той сами час Швеція, Фінляндія, Данія та Нідерланди виступають із закликом заморозити підписання асоціації, через те, що "він (Янукович) посадив за грати політичних опонентів" та "провів вибори на свою користь".

Ця група країн на засіданні ради міністрів в грудні планує висунути жорстку вимогу для угоди – свобода екс-прем'єра Юлії Тимошенко та реформа судової системи.

"Ми розчаровані українським керівництвом... вони досі не виконали вимоги, які були висунуті. Я не думаю, що саміт буде доцільним в цей час", - сказав скандинавський дипломат .

Зі свого боку Франція та Великобританія поки підтримують переговори на низькому рівні, а Німеччина поки не визначилась.