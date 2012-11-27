Тігіпко написав заяву про відставку

На запитання кореспондента УНІАН, чи написав він заяву, він відповів: «Так».

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні малого Кабміну 19 листопада повідомив, що подав Президентові Віктору Януковичу подання про звільнення міністрів, обраних народними депутатами на парламентських виборах 28 жовтня. За словами прем'єра, згадані в поданні члени уряду продовжать виконувати свої обов'язки, поки глава держави не вирішить їхню подальшу долю.

У поданому Президенту списку, крім М.Азарова (№ 1 у виборчому списку Партії регіонів), також присутні віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко (№ 3 у списку ПР), віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков (№ 8 у списку ПР), міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник (№ 11 у списку ПР), міністр юстиції Олександр Лавринович (№ 12 у списку ПР), міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк (№ 15 у списку ПР).

Тим не менш, за даними ZN.UA, В.Янукович має намір провести зустрічі з міністрами, які були обрані депутатами, щоб визначити подальше місце їх роботи - у виконавчій владі або в законодавчій. Як відомо, згідно зі ст. 78 Конституції, народні депутати не можуть мати іншого представницького мандата чи бути на державній службі. Для того, щоб прийняти присягу народного депутата, міністри повинні залишити свої посади в Кабінеті міністрів, надавши в ЦВК до 3 грудня відповідні документи.