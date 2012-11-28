В інтернеті - скандал через антисемітські висловлювання свободівця

Образливі слова новообраного депутата побачив один із користувачів соцмережі та оприлюднив на своїй сторінці.

Вони стосуються голлівудської актриси українського походження. Нардеп начебто дозволив собі зневажливі висловлювання щодо її єврейського походження та порадив не «ліпити» її до України.

Випад свободівця, нібито розміщений у Facebook, уже викликав бурхливе обговорення в інтернеті.

УНІАН намагався отримати коментар самого Ігоря Мірошниченка, але відповіді наразі не отримав.