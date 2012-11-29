Експерт: Скандалу навколо LNG-терміналу можна було уникнути

Про це він заявив в коментарі УНІАН.

"У ньому (скандалі - УНІАН) не варто винити нікого з-за кордону, як би не подавалися їхні мотиви. Скандалу можна було б уникнути, якби було дотримано процедуру підписання міжнародних документів. Зокрема, до переговорів і до підготовки міжнародного двостороннього інвестиційного документа, як це видно зі ЗМІ, знову не залучалися українські дипломати (з МЗС України або з Посольства України в Іспанії), які за будь-яких обставин не допустили б підписання документа без належного оформлення й фіксації повноважень осіб, які його підписують. Цього не скажеш про іспанську сторону - адже на підписанні був присутній Посол в Україні ", - зазначив Б.Соколовський.

Окрім цього, він переконаний, що цей скандал, "м'яко кажучи", не сприятиме припливу іноземних інвестицій у критично важливий для України проект, та й інвестицій загалом - якими б щирими або нещирими були пояснення того, що сталося.

"Ігнорування дипломатів вкотре зганьбило ряд перших осіб держави й показало світу й українському суспільству їхній непрофесіоналізм. Час уже навчитися спочатку зробити справу, а потім - PR-акцію. В будь-якій цивілізованій країні ще вчора, 28 листопада, повинні були бути гучні відставки чиновників, які допустили помилки при виконання посадових обов'язків і таким чином зганьбили свою честь", - зазначив Б.Соколовській.

Як повідомляв УНІАН, Джорді Бонвехі, який 26 листопада від імені іспанської компанії Gas Natural Fenosa підписав угоду про співпрацю з Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України про участь компанії в реалізації проекту «LNG термінал», визнав, що не мав права підписувати цей документ. Разом із тим він зазначив, що на момент підписання документа думав, що мав такі повноваження.

Як повідомлялося, компанія Gas Natural Fenosa направила офіційне повідомлення про те, що учасник підписання документів 26 листопада в Києві Джорді Бонвехі не представляє компанію і компанія готова вжити стосовно нього відповідні юридичні заходи за необхідності.

Як відомо, 26 листопада Україна підписала з компанією Gas Natural SDG, SA (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал». Зокрема, компанія повинна була виступити інвестором реалізації проекту.

Спочатку планувалося, що документ від іспанської сторони підпише директор із зовнішніх зв'язків Gas Natural SDG, S.A. Джорді Гарсіа Табернеро.

Проте через те, що він не зміг із неназваних причин бути присутнім на церемонії, документ підписав Джорді Бонвехі, який, за інформацією ЗМІ, не працює в Gas Natural і є професійним комерційним представником, представляє інтереси Gas Natural, Enegas, інших іспанських компаній.

Після підписання документа агентство Reuters із посиланням на представників компанії повідомило, що Gas Natural не планує інвестувати кошти в реалізацію проекту «LNG-термінал».

Пізніше міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко заявив, що представник, який підписав документ, брав участь від компанії Gas Natural SDG, SA в усіх переговорах із Україною.