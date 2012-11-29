Новий «Хутровий ярмарок» у Києві

З 5 по 8 грудня у павільоні на території стадіону НСК «Олімпійський» пройде виставка «Хутровий ярмарок».

Тільки на чотири дні в одному місці зберуться найбільші хутряні компанії, провідні виробники хутряних виробів, хутрові салони (магазини) Києва та інших міст України, а також представники зарубіжних компаній. Кияни та гості столиці зможуть побачити і придбати хутряні та шкіряні вироби із нових колекцій за цінами виробника. Різноманітність представлених виробів дозволить задовольнити будь-який смак та будь-який бюджет.

Цікавим є і саме місце проведення «Хутрового ярмарку» - павільон на території стадіону НСК «Олімпійський. На сьогодні навіть не кожен киянин знає, що вдень прохід через територію стадіону вільний. Місце дуже зручне – центр Києва. Біля стадіону «Олімпійський» просторі парковки, поруч дві станції метро – «Палац Спорту» та «Олімпійська». Дістатися павільону можна як від кас Палацу спорту, так і від метро «Олімпійська».

На «Хутровому ярмарку» будуть представлені вироби класичного та сучасного дизайну з норки, соболя, шиншили, лисиці, каракуля, єнота, мутона, кролика. Великий вибір шуб, дублянок, хутряних пальт, головних уборів, шкіряних курток, рукавичок, сумок та інших аксесуарів – це можливість придбати обнову до сезону.

На «Хутровому ярмарку» найвигідніші й демократичніші ціни на всі вироби!

Ярмарок працюватиме з 5 по 8 грудня з 11.00 до 19.00 за адресою: вул.. Велика Васильківська,55.

Вхід вільний.

Детальна інформація за телефонами: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

http://expo-modul.com/archives/595