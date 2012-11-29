ЗМІ: Тимошенко очолила рейтинг найвпливовіших жінок України
12:46, 29 листопада 2012Політика
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Екс-прем'єр Юлія Тимошенко очолила Топ-100 найвпливовіших жінок України за версією журналу "Фокус".
Юлія Тимошенко знову - найвпливовіша
Рейтинг буде оголошено лише сьогодні ввечері, але ексклюзивною інформацією поділився телеканал 1+1.
Очолили рейтинг екс-прем'єр Юлія Тимошенко, заступник голови Адміністрації президента Ірина Акімова та дочка другого президента України Леоніда Кучми Олена Пінчук.
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