ЗМІ: Тимошенко очолила рейтинг найвпливовіших жінок України

Екс-прем'єр Юлія Тимошенко очолила Топ-100 найвпливовіших жінок України за версією журналу "Фокус".

Рейтинг буде оголошено лише сьогодні ввечері, але ексклюзивною інформацією поділився телеканал 1+1. Очолили рейтинг екс-прем'єр Юлія Тимошенко, заступник голови Адміністрації президента Ірина Акімова та дочка другого президента України Леоніда Кучми Олена Пінчук.

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