У Харкові пройде майстер-клас з фотографії
13:05, 29 листопада 2012Політика
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30 листопада
18-00 - у Харкові пройде майстер-клас з фотографії в рамках всеукраїнського конкурсу «Фотограф року 2012», організатором якого є портал Foto.ua. Таємницями фотомайстерності поділяться український критик і фотограф Олександр Ляпін, а також засновник школи фотомистецтва «Решето» Валерій Решетняк. Майстер-клас пройде за адресою: Харків, вул. Вернадського, 2 (супермаркет «Фокстрот. Техніка для дому»).
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