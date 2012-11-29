30 листопада

18-00 - у Харкові пройде майстер-клас з фотографії в рамках всеукраїнського конкурсу «Фотограф року 2012», організатором якого є портал Foto.ua. Таємницями фотомайстерності поділяться український критик і фотограф Олександр Ляпін, а також засновник школи фотомистецтва «Решето» Валерій Решетняк. Майстер-клас пройде за адресою: Харків, вул. Вернадського, 2 (супермаркет «Фокстрот. Техніка для дому»).