Кличко запевняє, що «ударівці» квартир не просили

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, коментуючи появу інформації, що близько 180 депутатів подали заявки на покращення своїх житлових умов.

«Таку заявку ні я, ні люди нашої фракції не писали. Заявки, які ми подали, -це надання тим депутатам, які мешкають за межами Києва, далеко від Києва, на час проведення сесій готельних номерів. Про квартири жодного питання з нашої сторони не було», - наголосив В.Кличко.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада член робочої групи з підготовки першої сесії новообраного парламенту Володимир Макеєнко заявив, що близько 180 новообраних народних депутатів просять поселити їх у готелі парламенту. За його словами, «потрібно розселити близько 180 народних депутатів». «Наш готель (йдеться про готель «Київ»), здається, витримує десь 85», - сказав В.Макеєнко.