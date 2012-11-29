ЦВК зареєструвала ще 20 народних депутатів

15:18, 29 листопада 2012
Політика
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Центральна виборча комісія зареєструвала ще 20 народних депутатів, у тому числі 12 депутатів, обраних за виборчими партійними списками, та 8, обраних в одномандатних виборчих округах.

ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК.
Зокрема, зареєстровано 1 народного депутата за виборчим списком ВО «Свобода» та 11 — КПУ.

Тимчасове посвідчення депутатів, зокрема, отримали Євген Мармазов: (КПУ, - № 10 за виборчим списком), Сергій Топалов (КПУ, №21), Олег Тягнибок (ВО «Свобода», №1) та інші.

ЦВК зареєструвала 8 народних депутатів, обраних у одномандатних виборчих округах, у тому числі 6 - від Партії регіонів, 1 – від ВО «Свобода» та 1 самовисуванця.

Таким чином, ЦВК зареєструвала народними депутатами Якова Безбаха (одномандатний округ №24, Дніпропетровська область), Віталіну Дзоз (Партія регіонів, округ №1, Крим), Андрія Тягнибока (ВО «Свобода», округ №125, Львівська область).

Всі зареєстровані сьогодні народні депутати отримають тимчасові посвідчення народних депутатів, а після складення ними присяги – постійне посвідчення народного депутата.

Таким чином, станом на 29 листопада ЦВК зареєструвала 429 із 445 народних депутатів, обраних на виборах 28 жовтня.

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