Янукович підписав закон про біометричні паспорти

Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 2 жовтня ухвалила закон про запровадження електронних біометричних паспортів.

19 листопада Президент повернув закон до парламенту зі своїми пропозиціями.

20 листопада Верховна Рада ухвалила закон у новій редакції з пропозиціями Президента. За нього проголосували 243 народні депутати із 355 зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив представник глави держави у Верховній Раді Юрій Мірошниченко, попередню редакцію закону Президент не міг підписати через низку причин. Зокрема, попередньою версією закону передбачалася видача значної кількості документів, які мали використовуватися на території України. Зокрема, документами, оформлення яких передбачається із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, поряд із посвідченням водія, посвідченням особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідкою на постійне проживання, посвідкою на тимчасове проживання, карткою мігранта, посвідченням біженця та проїзним документом біженця є також інші документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, визначені законами України, при цьому їх назва Законом не визначається.

Крім того, за словами Ю.Мірошниченка, також не узгоджується зі ст. 35 Конституції України норма закону, якою лише декларується право осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від внесення інформації до безконтактного електронного носія, що буде вмонтований у відповідні бланки документів.

Ю.Мірошниченко наголосив, що Конституцією України кожній людині гарантується право на свободу світогляду і віросповідання.

Крім того, додав він, не відповідає вимогам стандартів Міжнародної організації цивільної авіації норма закону щодо можливості продовження дії посвідчення особи моряка та видача посвідчення члена екіпажу строком до п’яти років.

Ю.Мірошниченко наголосив, що глава держави вважає неприйнятним внесення змін до Бюджетного кодексу, згідно з яким плату за надання адміністративних послуг пропонується віднести до власних надходжень бюджетних установ, оскільки плата за надання таких послуг належить до доходів загального фонду державного бюджету.

Верховна Рада підтримала пропозиції Президента і виключила ці норми із закону.