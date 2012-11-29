МВФ не визначився, чи давати гроші Україні

Про це, відповідаючи на запитання агентства УНІАН, заявив директор департаменту з міжнародних відносин МВФ Джеррі Райс.

«Що я можу сказати щодо України, так це те, що влада виявляє інтерес до відновлення програми співпраці з МВФ, проте умови співпраці ще не обговорювалися. І ми поки не отримували від української сторони пропозиції направити в країну місію для переговорів», - сказав Д.Райс

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Д.Райс заявив, що МВФ з нетерпінням чекає взаємодії з новим урядом України. Тоді ж у Києві завершила роботу технічна місія МВФ, однак про результати виконаної роботи не повідомлялося.

У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року був виділений другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол Після цього виділення коштів по програмі було заморожено через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі якщо Україна в 2013 році не буде мати можливості отримати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ), існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може привести до пониження рейтингів.